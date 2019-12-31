AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı - Son Dakika

AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı

6 saat önce

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Mekke'nin fethini kutladı ve miladi 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı, System.String[]

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Mekke'nin fethini kutladı ve miladi 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Mekke'nin Fethinin yıldönümü ve miladi 2020 yılı başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aydın mesajında, "Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mübarek olsun. Cenabı-ı Allah Müslümanlara nice fetihler nasip etsin. Mekke şehri, Peygamber Efendimiz tarafından 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Bu fetih öyle anlamlıdır ki, Müslümanlar zorla çıkarıldıkları Mekke'yi hiç silah kullanmadan, bir damla kan akıtmadan 8 yıl aradan sonra teslim almışlardır. Fethin bu kadar kolay olmasının sebebi Allah Rasülü'nün ve Müslümanların insanların gönlünü fethetmesidir. Müslümanlar zulme uğrasa da, sıkıntıya düşse de mazlumların yardımcısı Hz. Allah'tır. Bizlerde böyle inanıyoruz."


2020 yılının yatırımlar ve Ardahan'a yapılacak hizmetler ile geçirilecek bir yıl olmasını temenni eden Aydın; "Son günlerini idrak ettiğimiz miladi 2019 yılı acısıyla tatlısıyla sona eriyor. Bu günler geride bıraktığımız yılın muhasebesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu günlerde 365 günün kaybını ve kazancını gözden geçirmeliyiz. Kendimizi hesaba çekmeliyiz. Yılbaşı gecesi de Müslüman olduğumuzu unutmamalıyız. Müslüman, Hristiyan gibi davranmaz. Millet olarak her yılbaşının bedeli çok ağır oluyor. Maddi, manevi kaybımız çok oluyor. Bu gece başlayacak kötü alışkanlıklara müsaade etmemeliyiz. 2019 yılı için maddi ve manevi anlamda hedefler koyarak daha çok çalışmalıyız. Miladi 2020 yılında da bu başarıları artırarak devam ettirmek ve Ardahan'ımıza layığı ile hizmet etmek tek hedefimizdir" dedi.


Başkan Aydın, "Tüm Müslümanların, ülkemizin, milletimizin, Ardahanlı hemşerilerimizin Mekke'nin Fethinin yıldönümü ve Miladi 2020 yılını yürekten kutluyor, umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum". - ARDAHAN

AK Parti, Ardahan, Mekke, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı
Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
23:52 Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi - Son Dakika
23:52 Antalya'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
23:52 Siirt Valisi Atik yeni yıl dolayısıyla şehit ailesini, asker ve polisleri ziyaret etti - Son Dakika
23:50 Uyuşturucu madde arama köpeği "Çine"nin yılbaşı mesaisi - Son Dakika
23:50 Bingöl Valisi Ekinci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]