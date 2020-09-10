AK Parti Ardahan İl Başkanı Faruk Aydın Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Belediye Başkanı Faruk Demir'in AK Partili encümenlerle ilgili açıklamasına ilişkin, "AK Partili encümenlerin yatırımların önünü kestikleri yönünde yapılan eleştiriyi doğru bulmuyorum. Ardahan için faydalı hangi işleri yapmak istediniz de AK Parti grubu olarak karşı çıktık." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan Belediye Başkanı Demir'in, AK Partili encümenlerin yatırımların önünü kestiği yönünde açıklamalarının bulunduğunu anımsattı.

Söz konusu açıklamayla AK Partili meclis üyelerinin hedef gösterildiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"AK Partili encümenlerin yatırımların önünü kestikleri yönünde yapılan eleştiriyi doğru bulmuyorum. Ardahan için faydalı hangi işleri yapmak istediniz de AK Parti grubu olarak karşı çıktık. Şehre katkı yapamayıp, üretemeyip encümenlerimizi suçlayarak kendilerini haklı çıkarmaya çalışmanızı doğru bulmuyorum. CHP'de normal olan hizipçiliği hiçbir zaman AK Parti ailesine sokamazsınız. AK Parti'nin tüm kararları milletvekili ve il başkanı ile istişare edildikten sonra alınır. AK Parti belediye encümenlerini kamu oyunda hedef göstermek doğru değildir."