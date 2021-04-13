AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç"tan "CHP'nin, 128 milyar dolar kayıp iddiası iftiradan ibarettir" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, CHP'nin Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların kayıp olduğu iddiasının içi boş bir iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin ortaya koyduğu iddianın kirli ve gerçeği yansıtmayan ucuz propagandadan öte bir şey olmadığını savundu.

Hükümetin son dönemde ortaya koyduğu Kanal İstanbul, Uzay Programı ve benzeri gibi projelerle büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Muhalefet bu tür yalanlarla belli zamanlarda kamuoyunda farklı bir algı oluşturmaya çalışıyor. CHP'nin bir muhalefet partisi olarak böyle asılsız ve gereksiz manipülasyonları bırakıp gerçek gündeme dair muhalefet yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Kendi seçmenlerinin beklentisi de zira bu yöndedir. CHP'nin yıllardır iktidar olamamasının nedeni tam da bu tarz içi boş yalanlarla siyaset yapmaya çalışmasıdır. Bunlar bu zihniyetle yüz sene daha muhalefet partisi olmanın ötesine geçemezler, geçemeyecektirler."

Koç, CHP'nin Merkez Bankasının kasasından 128 milyar doların kayıp olduğu yönünde iddiası bulunduğunu anlatarak, "CHP'nin, 128 milyar dolar kayıp iddiası içi boş bir iftiradan ibarettir." ifadesini kullandı.