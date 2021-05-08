AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

08.05.2021 11:05
AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki, System.String[]

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Açıkyıldız, yaptığı açıklamada, İsrail'in insan haklarına ve ibadet hakkına yönelik saldırısının kademeli işgal girişimi olduğunu belirtti.

Bu olayın alenen bir devlet terörü olduğunu ifade eden Açıkyıldız, şunları kaydetti:

"Dünyada barışı sağlamak ve insan haklarını korumak iddiasıyla kurulan ve kuruluşunda ilk iş olarak İsrail'i devlet olarak tanıyan BM nerede, Neden sessiz? Ramazan ayında yapılan bu saldırıya, bu zulme neden sessiz kalınıyor? Sessiz kalındığı için İsrail'in sürekli yaptığı zulümlere bir yenisi daha eklendi. Tüm dünya neden buna sessiz kalıyor sormak lazım. İnsanlık nerede? Bizim buradan çağrımız, bu gerçekler karşısında tüm insan hakları, kurum ve kuruluşları acilen harekete geçmeli ve İsrail'in bu hukuk tanımaz devlet terörü ve eylemlerine 'dur' demelidir."

Ardahan Merkez, Hisarcık, AK Parti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika


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