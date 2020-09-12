AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı yeniden Özgür Açıkyıldız oldu - Son Dakika

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanlığı'na mevcut başkan Özgür Açıkyıldız yeniden seçildi.

Ardahan Gençlik Merkezi'ndeki kongrede mevcut başkan Özgür Açıkyıldız ile Osman Yıldız yarıştı.

Kullanılan 276 oyun 162'sini alan Açıkyıldız yeniden güven tazeledi. Osman Yıldız da 114 oy aldı.

Açıkyıldız, seçin sonrası yaptığı konuşmada, AK Parti'de yeniden görev almanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Bundan sonra kendisi ve ekibi için daha çok çalışmanın gerektiğine inandığını dile getiren Açıkyıldız, "Biz hizmet etmek için yola çıktık. Bu hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ardahan ve partimiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. Yıllardır AK Parti'ye gönül vermiş bu halka daha fazla hizmet etmek için samimiyetten taviz vermeyeceğiz." dedi.