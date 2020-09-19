AK Parti Arifiye İlçe Kongresi düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Arifiye İlçe Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Arifiye'de bir tesiste gerçekleştirilen kongrede konuşan Yavuz, gece gündüz demeden çalışan, bu şehre hizmet etmek için fedakarlık gösteren herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

İnandıkları yolda yürüdükleri için mesai mefhumu gözetmediklerini anlatan Yavuz, "Sabah kongre için yoldayken Kadın Doğum Hastanemizi gördüm. Biraz ilerleyince Büyükşehir Belediyemizin SGK Köprülü Kavşak projesi için çalışmaların sürdürüldüğünü müşahade ettim. Hemen Arifiye'nin girişine yeni bir duble yol kazandırılması için hazırlıklar devam ediyor. Şehir Hastanesinin birkaç ay içerisinde yatırım programına alınacağını Bakanımız Fahrettin Koca açıkladı. Kano ve kürek parkuru yine Arifiye'de yapılacak. Tank palet çalışıyor. İlk yerli tankın üretildiği yerin adı Arifiye'dir. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet." ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de kongreleri çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve pandemi nedeniyle tedbiri elden bırakmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etiklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Arifiye'de hizmetlerin devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 bin 290 ton asfalt çalışması, 5 bin 517 metrekare kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik. İlçe merkezine alternatif oluşturacak duble yol projesinde altyapı çalışmalarını tamamladık. 2 kilometrelik bölünmüş yolu inşallah hızla kullanıma sunacağız. Türkiye'nin ilk ve tek kano parkuru projesi olan Arifiye Mollaköy Kürek ve Kano Parkuru projesini hayata geçireceğiz. 253 hektarlık alanda yapılacak olan projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduk.

Başkan Yüce, Arifiye'de sağlıklı ve kesintisiz içme suyu için yeni hatlar inşa ettiklerini aktararak, Kemaliye, Kışlaçay, Boğazköy, Çınardibi mahallelerine sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edeceklerini, projenin ilk etabında 14 kilometrelik kısmın tamamlandığını ve 5 kilometrelik kısımda ise imalatların başladığını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, tüm teşkilatıyla Sakarya'yı daha ileriye taşımak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, il teşkilatı olarak üye seferberliği başlattıklarını ve yıl sonuna kadar 200 bin rakamına ulaşacaklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, diğer ilçelerin belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, teşkilat mensupları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongrenin ardından Adnan Akbaş görevi Ali Başar'dan devraldı.