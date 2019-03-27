Son Dakika Haberleri: AK Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: "Armutlu İçin 15 'Altın' Projemiz Var"

AK Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: "Armutlu İçin 15 'Altın' Projemiz Var"

1 saat önce

Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, "3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız" dedi.

AK Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan:
Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, "3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız" dedi.

Ak Parti Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Mehmet Birkan, 4'üncü dönemine ilçe için hazırladıkları 15 'altın' proje ile hazırlandıklarını kaydetti. Üç dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Birkan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş'i ziyaretinde 4'üncü döneminde Armutlu için hayata geçirmeyi amaçladıkları yeni projeleri anlattı.

Yeni dönemde ilçeyi sosyal ve kültürel anlamda yeni özellikler kazandırmayı amaçladıklarından bahseden Birkan, "3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız" dedi.

"İlçemize bir yılda 18 milyon TL yatırım yaptık"

2017-2018 yılında belediye bütçesinin yüzde 50'sini ilçe yatırımlarına aktardıklarını söyleyen Birkan, "Geçtiğimiz sene toplamda ilçemiz için 18 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam yıllık belediye bütçemizin yüzde 50'sine denk geliyor. Bu dönemde de yatırımlarımızı sürdüreceğiz ve Armutlu'ya kültürel anlamda yeni bir çehre kazandıracağız" şeklinde konuştu.

15 'altın' proje

Başkan Mehmet Birkan, 'altın' olarak nitelendirdiği projeleri ise şu şekilde sıraladı:

"Kaplıcalar bölgesine 5 yıldızlı termal tesis,

Atatürk Müzesi, kültür merkezi,

Modern plajlar,

Çınardere mevkiine termal tesis,

Armutlu seyir terası,

Tavşanlıtepe sahil düzenlemesi,

Hayvan barınağı,

İlçe merkez girişine peyzaj düzenlemeleri

İskele kordon otopark alanı cadde ve sokak düzenlemeleri,

Yaşlı bakım evi,

İçme suyu göleti,

Kadınlar plajı,

Noter,

Kent müzesi" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Mehmet Birkan, AK Parti, Armutlu, Güncel
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