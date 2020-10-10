AK Parti Arsin İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Arsin İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
AK Parti Arsin İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne AK Parti Artvin Milletvekili, Gümüşhane ve Giresun Koordinatörü Erkan Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve partililer katıldı.
Erkan Balta'nın divan başkanlığını yaptığı kongrede tek listeyle seçime gidildi. Mevcut ilçe başkanı Tolga Şengül, yeniden başkan seçildi.
- Kaynak: AA
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