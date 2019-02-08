Son Dakika Haberleri: AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu

AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artuklu İlçe Başkanlığına Serdal Bağış'ın görevlendirilmesinin ardından yeni yönetim kurulu belirlendi.

AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artuklu İlçe Başkanlığına Serdal Bağış'ın görevlendirilmesinin ardından yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yeni dönem için görevlendirme yazısını AK Parti Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den alan Bağış başkanlığındaki yönetim belli oldu. Bağış başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Serdal Bağış, Adnan Ayanoğlu, Anter Başçı, Aytaç Ensari, Aziz Kösesoy, Demet Filoğlu, Esin Alatekin, Esra İlerler, Faik Demir, Günay Berbercuma, Hasan Anıl, İbrahim Basıç, İbrahim Erboğan, İbrahim Öğredik, İsmail Sincar, Mehmet Emin Dolaner, Mehmet Olgaç, Nesrin Çihaner, Rıdvan Bozkuş, Tekin Kerelti, Tevfik Ülker, Turhan Erdoğan, Yasin Özoğurlu, Zühery Özberk, Zelin Akaslan." - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

Artuklu, Politika
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