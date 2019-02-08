Son Dakika Haberleri: AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu

AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu

33 dakika önce

MARDİN (AA) - AK Parti Artuklu ilçe yönetimi belirlendi.

AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu, System.String[]
MARDİN (AA) - AK Parti Artuklu ilçe yönetimi belirlendi.

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezince Artuklu İlçe Başkanı olarak atanan Serdal Bağış ile birlikte görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.

Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Adnan Ayanoğlu, Anter Başçı, Aytaç Ensari, Aziz Kösesoy, Demet Filoğlu, Esin Alatekin, Esra İlerler, Faik Demir, Günay Berbercuma, Hasan Anıl, İbrahim Basıç, İbrahim Erboğan, İbrahim Öğredik, İsmail Sincar, Mehmet Emin Dolaner, Mehmet Olgaç, Nesrin Cihaner, Rıdvan Bozkuş, Tekin Kerelti, Tevfik Ülker, Turhan Erdoğan, Yasin Özoğurlu, Zühery Özberk, Zelin Akaslan."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Yerel, Politika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]