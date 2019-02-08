AK Parti Artuklu İlçe Yönetimi Belli Oldu

MARDİN (AA) - AK Parti Artuklu ilçe yönetimi belirlendi.

MARDİN (AA) - AK Parti Artuklu ilçe yönetimi belirlendi.



AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezince Artuklu İlçe Başkanı olarak atanan Serdal Bağış ile birlikte görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.



Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:



"Adnan Ayanoğlu, Anter Başçı, Aytaç Ensari, Aziz Kösesoy, Demet Filoğlu, Esin Alatekin, Esra İlerler, Faik Demir, Günay Berbercuma, Hasan Anıl, İbrahim Basıç, İbrahim Erboğan, İbrahim Öğredik, İsmail Sincar, Mehmet Emin Dolaner, Mehmet Olgaç, Nesrin Cihaner, Rıdvan Bozkuş, Tekin Kerelti, Tevfik Ülker, Turhan Erdoğan, Yasin Özoğurlu, Zühery Özberk, Zelin Akaslan."

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