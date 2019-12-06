Son Dakika Haberleri: AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa
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AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa

6 saat önce

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa, System.String[]

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, bugün parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasında görüştüğü genel merkezin olurunu aldığını belirten Alparslan, "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizin başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.


AK Parti, Artvin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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