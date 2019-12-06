Son Dakika Haberleri: AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti
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AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, basın toplantısı düzenleyerek il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, basın toplantısı düzenleyerek il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Alpaslan istifasının gerekçesi olarak "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizi başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

AK Parti, Artvin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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