AK Parti Artvin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Artvin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

16.02.2021 17:17
AK Parti Artvin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Artvin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde Sonnur Şahin başkan seçildi.

AK Parti Artvin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde Sonnur Şahin başkan seçildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Gülsüm Yılmaz'ın divan başkanlığında yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının izlenmesiyle devam eden kongrede konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle terör örgütü ve uzantılarını lanetledi.

Kongrenin Artvin'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Uygur, "Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet için, istikbalimiz, istiklalimiz için güçlü Türkiye'yi inşa etmek için durmadan yorulmadan bütün gücümüzle çalışıp mücadele ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru hızla yol almaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, 18 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin her alanda çağ atladığını ifade ederek, "Özellikle kadınlarımızın, siyasetten istihdama, eğitimden girişimciliğe, karar mekanizmalarından sosyal hayata tüm alanlarda sayılarının artması ve güçlenmesi için devrim niteliğinde adımlar gerçekleştirdik. AK Parti'nin başarısındaki sırlarından en önemlisi kadınlara ulaşmayı onların gönlüne girebilmeyi başarmış olmasıdır." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi ve AR-GE Birim Başkanı Hayrunnisa Avcı da kadın kolları teşkilatının AK Parti siyasi hareketinin asli ve önemli bir unsuru olduğunu söyledi.

Kadın Kolları teşkilatlarında toplumun kadın profilinin temsilini sağladıklarını ifade eden Avcı, "AK Parti Kadın Kolları teşkilatı 5 milyon 300 bin üyesi ile dünyanın en büyük etkin ve disiplinli kadın örgütü olma özelliğine sahiptir. Kadın Kolları teşkilatları Cumhurbaşkanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacak ciddiyet ve özveri ile çalışmaya devam edecektir. Kadın üye sayımızı Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz üzerine iki katına çıkartacağız." dedi.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Sonnur Şahin, AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanı seçildi.

AK Parti, Türkiye, Artvin, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Artvin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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