AK Parti Artvin Milletvekili Balta: "Ülkemizin böyle büyük projeler ve eserler yapabilmesi bizi gururlandırıyor" - Son Dakika

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, "Ülkemizin böyle büyük projeler ve eserler yapabilmesi bizi gururlandırıyor." dedi.

Balta, AA muhabirine, Yusufeli Barajı'nın 270 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olduğunu belirtti.

Yusufeli Barajı'nda mühendislik açısından çok özel bir tekniğin uygulandığını, çok büyük bütçeli bir proje olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Coğrafya zor bir coğrafya, barajın yapılabilmesi için, çalışılabilmesi için çok zor bir yer. Dolayısıyla da Yusufeli Barajı'nda farklı teknikler uygulanmak durumunda kalındı. Baraj bittikten sonra ilçe merkezi sular altında kalacağı için yeni yollarıyla yeni yerleşke merkeziyle devletimiz açısından da en büyük maliyetli projelerden bir tanesi. Ülkemizin böyle büyük projeler ve eserler yapabilmesi bizi gururlandırıyor. Barajın yapımı nedeniyle vatandaşlarımız, bölge halkımız çeşitli sıkıntılara katlanmak zorunda kaldı. Ama neticede ülkemizin de devletimizin de milletimizin de yararına olacak bir eser ülkemize kazandırıldı."