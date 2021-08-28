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AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü - Son Dakika

AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü

28.08.2021 11:24
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı münasebetiyle Cuma namazının ardından Ali Molla Camii önünde ve pazaryerinde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımı öncesinde, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Başol tarafından dua yapıldı. Yapılan duanın ardından AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kurucu İlçe Başkanı Muhammet Köse, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri ile Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri pazaryerini dolaşarak esnafa ve vatandaşlara aşure ikram edip Muharrem aylarını tebrik ettiler.

Aşure dağıtımın ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bu tür manevi olguların insanların birliğine, beraberliğine ve kaynaşmalarına vesile olduğunu söyledi.

Bozkurt; "Tüm özveriyi göstereceğiz"

Bozkurt açıklamasında, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, Muharrem ayı münasebetiyle bugün Ereğli pazaryerinde ve Ali Molla Camii'nde aşure dağıtımında bulunduk. Allah kabul etsin diyelim. İnşallah Türkiye içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçleri geride bırakacak ve hep beraber daha güzel günlere ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz var. Bu noktada yine vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu tür manevi olgular da buna vesile oluyor. İnşallah pandemi sürecini de atlattıktan sonra devamlı halkımızın içinde olacağız. Ereğli'nin sorunlarının çözülmesi noktasında tüm özveriyi göstereceğiz. Halkımızla bütünleşerek 2023 hedeflerine doğru ilerleme noktasında teşkilat olarak üzerimize düşen vazifeyi fazlasıyla ifa edeceğiz." dedi.

AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Muhammet Köse de yaptığı konuşmasında, Muharrem ayının tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi.

Köse, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem ayı, inşallah ülkemizdeki tüm felaketlerin sonu olur. Birkaç seneden beri özlem duyulan bir tabloydu. Bu tabloyu İlçe Teşkilatımız, başta İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt'un yerine getirmiş olması hakikaten bizleri çok memnun ediyor. Ereğli'nin ve ülkemizin geleceği açısından çok önemli çalışmalar yapıyorlar; kendilerini takdir ve tebrik ediyoruz. Bundan sonra da Saffet Bozkurt'un ilçe başkanlığındaki ilçe teşkilatımızın, Ereğli'nin makus kaderini değiştirecek çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Birkaç senedir özlediğimiz bir tabloyu İlçe Başkanımız Saffet Bozkurt yerine getirdi. Bir kez daha kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü
AK Parti, aşure geleneğini sürdürdü

Hisarcık, AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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