AK Parti Atakum Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Atakum Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

25.09.2022 14:32
AK Parti Atakum Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığınca 68. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığınca 68. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Atakum İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atakum Sanat Merkezi'nde, "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" başlığı altında, geçmişten bugüne Atakum'da görev yapan belediye başkanları, meclis üyeleri, belde ve ilçe başkanları ile teşkilat mensupları bir araya geldi.

İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, "Geçmişten aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamet üzere emin adımlarla 2023 hedeflerimize doğru yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, İl Başkanı Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçmiş dönem ilçe başkanları Hüseyin Dereli, Ömer Faruk Şahin, Haluk Köksoy, eski Atakum Belediye Başkanları İshak Taşçı ve Adem Bektaş, eski Kurupelit Belde Belediye Başkanı Turan Çakır, geçmiş dönem belde başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile geçmişte aktif görev almış teşkilat mensupları katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Atakum Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Atakum Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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