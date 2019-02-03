Son Dakika Haberleri: AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem, Küçükbakkalköy Semt Pazarında Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem, Küçükbakkalköy Semt Pazarında Esnafı Ziyaret Etti

1 saat önce

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem, Küçükbakkalköy Semt Pazarında Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarını sürdürüyor. Günde 16 saatini sokakta vatandaşın sıkıntılarını dinleyerek geçiren Başkan İsmail Erdem, Küçükbakkalköy semt pazarında esnafı ve vatandaşı ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulmasından bugüne, Ataşehir'i sokak sokak gezmeye devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkan Adayı olan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Küçükbakkalköy semt pazarını gezdi.

Pazarda İsmail Erdem'i gören Mehmet Tepedağ isimli vatandaş sevincini göstererek, "Çok memnun olduk. İsmail Başkan, Ataşehir için beklenen başkandı. Ataşehir'in beklediği hizmetleri sadece İsmail Başkan yapar. Başkasının hizmet yapması zor. Tam zamanında geldi. İnşallah İsmail Başkanı seçeceğiz" dedi. İsmail Erdem'le karşılaşan Ataşehirli Bergüzar Tepedağ ise, "Sancaktepe'ye yaptığı hizmetleri biliyoruz, biz de Ataşehirliler olarak böyle güzel hizmetlerden yararlanmak istiyoruz. Seçimi inşallah kazanır." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

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