AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Bugüne Kadar Okullarımızdan Gelen Hiçbir...

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Bugüne kadar okullarımızdan gelen hiçbir talebi geri çevirmedik"İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Eğitim Bir-Sen 3'nolu şubenin düzenlediği yemeğe katıldı.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Bugüne kadar okullarımızdan gelen hiçbir talebi geri çevirmedik"



İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Eğitim Bir-Sen 3'nolu şubenin düzenlediği yemeğe katıldı.

Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleşen yemeğe Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Avukat Ahmet Özcan, Eğitim Bir-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Erol Ermiş,, Eğitim Bir-Sen Ataşehir Başkanı İsmail Gökçe ile çok sayıda öğretmen katıldı. Başkan İsmail Erdem Sancaktepe'de 10 yılda eğitim, kültür, sanat ve spor alanında belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

"Bugüne kadar okullarımızdan gelen hiçbir talebi geri çevirmedik"

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Mevcut okullarımızın en az yarısına konferansı yaptık. Yarısına bilgisayar sınıfları koyduk. Büyük bir kısmına ilk başlarda akıllı tahtaları yerleştirdik. Bütün bunlar bizim eğitime olan bakışımızı ifade ediyor. Ayrıca Sancaktepe Belediyesi olarak 10 yıl içerisinde 30 eğitim kurumunu da belediye olarak biz açtık. Şu anda 300 eğitimci, 75'de spor hocamız var. Hem eğitime hem de spora belediye olarak çok önemli katkılarda bulunuyoruz. 10'ucu yıldayız 60 bin ilk ve orta öğretim öğrencimiz kayıt yaptırmış. Liseli gençlerimize de açmış olduğumuz gençlik merkezlerinde lise 1, lise 2, lise 3 eğitim veriyoruz. Yine gençlik merkezlerinde üniversiteye hazırlık kurslarımız yıllardır devam ediyor" dedi.

"Spor, eğitim, kültür, sanat 4'ü bir bütünün ayrı ayrı parçaları"

22 bin 700 lisanslı sporcuya sahip belediye olduklarını belirten Başkan İsmail Erdem, "Spor, eğitim, kültür, sanat 4'ü bir bütünün ayrı ayrı parçaları. Eğer gelişmiş toplum olacaksak ileri demokrasiye geçeceksek, birbirimizi daha iyi anlayacaksak, huzur ve barış içerisinde yaşayacaksak, sevgi iklimini yeşerteceksek birimize karşı saygıda sevgide kusur etmemek, komşu ve vatandaşlık koruyacaksak eğitim, kültür, sanat ve sporu çocuklarımıza vermemiz lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde birçok belediyenin eğitimi, sanata, spora, kültüre farklı farklı katkıları olduğunu söyleyen Erdem, "Ama bunlar inkar edilemez. Bir bütün olarak Sancaktepe'de bir model oluşturduk. İnşallah temennimiz odur." ifadelerini kullandı.

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