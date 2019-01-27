AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den İmar Müjdesi
29 dakika önce
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan adayı İsmail Erdem
, seçim çalışmalarına devam ediyor. Yenisahra'da halkın sorunlarını dinleyen Erdem, mahalle sakinlerine imar sözü verdi.
Ataşehir'i sokak sokak gezerek halkın sorunlarını dinleyen Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, mahalle sakinlerine imar sorununu çözeceğini söyledi. Ataşehir'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan imar sorunundan şikayetçi olan Gülsüm Uzun isimli vatandaş, "Biz imarımızı istiyoruz. 49 yaşındayım. Bu saatten sonra nedir buralar böyle. Ben Kazım Karabekir
'de okudum yürüyerek gidiyordum, halen yürüyoruz. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz" dedi.
40 senedir imar sorunlarının çözülmediğini ifade eden Metin Çarpar isimli vatandaş ise, "40 senedir o yapılacak, bu yapılacak, hiçbir şey yok. Köylerimiz buradan daha güzel. Hakikaten gülünecek bir şey. Bize çalışacak adam lazım, siyasetçi değil. Akmış karaymış ben onda değilim, iş yapacak adam lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
Bu Berberde Sıra Bekleyenler Sıkılmıyor! Müşteriler Ücretsiz Faydalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
Eski Yönetici, Hakkında Dedikodu Çıkardığını İddia Ettiği Yeni Yönetici ve Yardımcısına Kurşun Yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar