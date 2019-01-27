Son Dakika Haberleri: AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den İmar Müjdesi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den İmar Müjdesi

1 saat önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'den imar müjdesiİSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'den imar müjdesi

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarına devam ediyor. Yenisahra'da halkın sorunlarını dinleyen Erdem, mahalle sakinlerine imar sözü verdi.
Ataşehir'i sokak sokak gezerek halkın sorunlarını dinleyen Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem mahalle sakinlerine imar sorununu çözeceğini söyledi. Ataşehir'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan imar sorunundan şikayetçi olan Gülsüm Uzun isimli vatandaş, "Biz imarımızı istiyoruz. 49 yaşındayım. Bu saatten sonra nedir buralar böyle. Ben Kazım Karabekir'de okudum yürüyerek gidiyordum halen yürüyoruz. Hiç birimiz bunu hak etmiyoruz" dedi.
40 senedir imar sorunlarını çözülmediğini ifade eden Metin Çarpar isimli vatandaş ise, "40 senedir o yapılacak bu yapılacak hiçbir şey yok. Köylerimiz buradan daha güzel. Hakikaten gülünecek bir şey. Bize çalışacak adam lazım. Siyasetçi değil. Akmış, karaymış ben onda değilim. İş yapacak adam lazım" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, İsmail Erdem, Ataşehir, Politika
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