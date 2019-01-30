Son Dakika Haberleri: AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den Rekor Ziyaret

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den Rekor Ziyaret

1 saat önce

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem bir hafta içinde 96 farklı noktayı gezerek rekor ziyarette bulundu.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den Rekor Ziyaret, System.String[]
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem bir hafta içinde 96 farklı noktayı gezerek rekor ziyarette bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli vatandaşları ve esnafı dolaşarak rekor ziyarette bulundu.

Günde 16 saat aralıksız mesai harcayan Başkan İsmail Erdem Ataşehir'i sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir anını dahi boş geçirmeyen Erdem, Ataşehir ilçesinin sorunlarını çözüme ulaştırmak için halk ile birebir görüşüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, belediye başkan adayı, Ataşehir, Politika
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