AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den Rekor Ziyaret

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem bir hafta içinde 96 farklı noktayı gezerek rekor ziyarette bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem bir hafta içinde 96 farklı noktayı gezerek rekor ziyarette bulundu.



Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli vatandaşları ve esnafı dolaşarak rekor ziyarette bulundu.



Günde 16 saat aralıksız mesai harcayan Başkan İsmail Erdem Ataşehir'i sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir anını dahi boş geçirmeyen Erdem, Ataşehir ilçesinin sorunlarını çözüme ulaştırmak için halk ile birebir görüşüyor. - İSTANBUL

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