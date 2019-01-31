AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den Seçim Mesajı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den seçim mesajı Erdem, sosyal medyadan mesaj yayınladıİSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, sosyal medyadan seçim mesajı yayınladı.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den seçim mesajı

Erdem, sosyal medyadan mesaj yayınladı



İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, sosyal medyadan seçim mesajı yayınladı. "Vakit Ataşehir için hizmet vakti" diyen Erdem, "Ataşehir'i gönül belediyeciliği ile buluşturacak, şehir estetiği, kimliği ve ruhu olan geleceği bugünden planlanmış, her bir ferdinin hayat kalitesi ve yaşam standarttı yükseltilmiş bir Ataşehir'i birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Sancaktepe'de 10 yıl boyunca yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Ataşehir Belediyesi'ne adaylığı açıklandığı günden beri çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan İsmail Erdem son olarak sosyal medyadan seçim mesajı yayınladı. Vakit Ataşehir için hizmet vakti olduğunu söyleyen Erdem, "Değerli Ataşehirli hemşehirlilerim 1 Nisan itibariyle 34 yıl yaşadığım Ataşehir halkına hizmete talibim. İnanıyorum ki Ataşehir'i gönül belediyeciliği ile buluşturacak şehir estetiği kimliği ve ruhu olan geleceği bugünden planlanmış, her bir ferdinin hayat kalitesi ve yaşam standarttı yükseltilmiş bir Ataşehir'i birlikte inşa edeceğiz. Vakit Ataşehir için hizmet vakti. Yerel seçimlerin hem ilçemizde hem ülkemizde bir demokrasi şöleni havasında geçmesini ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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