AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den Eşit ve Adil Yönetim Sözü
27 dakika önce
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Ataşehir'de herkesin ve her kesimin belediyesi olacağız, ne aldanacağız ne aldatacağız. Komşularımızla gönül belediyeciliğini Ataşehir'de AK Partimiz ile şaha kaldıracağız" dedi.
Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
, "Ataşehir'de herkesin ve her kesimin belediyesi olacağız, ne aldanacağız ne aldatacağız. Komşularımızla gönül belediyeciliğini Ataşehir'de AK Partimiz ile şaha kaldıracağız" dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Kayışdağı Mahallesi'nde cenaze namazına katıldı. Başkan Erdem, cenaze namazının ardından cami cemaati ile sohbet etti. Cemaatin sorunlarını dinleyen Başkan Erdem, "10 yıl önce buralardan gittiğimizde Sancaktepe buralardan daha kötü vaziyetteydi. Ama şu anda Sancaktepe Ataşehir'den yaşam standardı 3-5 gömlek yukarıda. Sancaktepe'de huzur var, muhabbet var. Bizim yönetimimizdeki ilçede kaybeden yok. Oy versin vermesin herkes kazanıyor. Ataşehir'de 416 bin komşumuz yaşıyor, biz hizmeti 416 bin komşumuza eşit ve adil olarak yapacağız. Mahalle ayrımı yapmayacağız. Sancaktepe'deki hizmetlerden herkes ücretsiz yararlanıyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:31 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı
Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı