AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı taksi şoförü oldu İsmail Erdem seçim çalışmalarına ticari taksi ile gezerek devam etti İsmail Erdem taksi şoförü oldu, Ataşehirliler ile Ataşehir'i konuştu İsmail Erdem taksi ile gezdi, trafik ve ulaşım sorunlarına değindiİSTANBUL - AK Parti Ataşehir...

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı taksi şoförü oldu

İsmail Erdem seçim çalışmalarına ticari taksi ile gezerek devam etti

İsmail Erdem taksi şoförü oldu, Ataşehirliler ile Ataşehir'i konuştu

İsmail Erdem taksi ile gezdi, trafik ve ulaşım sorunlarına değindi



İSTANBUL - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir sokaklarında taksi kullandı. Taksiye binen yolcuların Ataşehir ile ilgili sorularını cevaplayan Başkan Erdem trafik ve ulaşım sorunlarına değindi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, 31 Mart Yerel Seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde Ataşehir'i karış karış gezmeyi, Ataşehirliler ile bir araya gelerek sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor. 34 yıl Ataşehir'de ikamet eden ve ilçenin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olan Başkan İsmail Erdem taksi ile Ataşehir'in sokaklarında dolaştı. İçerenköy Mahallesi'nden aldığı yolcunun sorularını yanıtlayan Başkan Erdem, güzergah üzerinde Ataşehirliler ile de selamlaştı.

"Ataşehir'in trafik sorunu çözülecek"

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, bir yolcunun sorusunu şu sözlerle cevapladı; "10 yıldır Sancaktepe Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bu dönemde Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak 75 gündür Ataşehir'in sokaklarında, mahallelerinde dolaşıyoruz. 34 yıl ikamet ettiğim İçerenköy Mahallesi'ndeyiz. Ataşehir'in öncelikli olarak 2 metrosunun bitirilmesi lazım. İlave olarak da İETT hatlarının açılması ve ücretsiz ring araçlarının servise dahil edilmesi lazım. Mahalleler arası kopukluk var. Bunun için de; Sancaktepe'de uyguladığımız ücretsiz ring araçlarının benzerini burada yapmamız lazım. İlave olarak dal-çıklar, köprüler, viyadüklerin yapılması gereken yerler var. Onları da kısa zamanda gerçekleştireceğiz."

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