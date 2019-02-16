AK Parti Ataşehir Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayışdağı Caddesi'nde düzenlenen AK Parti Ataşehir İlçe Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.



Önce Marmaray ile sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle iki kez kendilerinin buluşturduğunu aktaran Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete sunduklarını, bu hizmetlerde şu anda İstanbul'a Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak atadıkları Binali Yıldırım'ın çok emek ve gayretleri olduğunu belirtti.



İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını kendilerinin hayata geçirdiğini dile getiren Erdoğan, "İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, " 'İstanbul'a da o yakışır' dedik ve Meclis Başkanlığından aldık, şimdi inşallah İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verecek, buna inanıyorum. İstanbulluların da Binali kardeşime çok büyük oranda sahip çıkacağına inanıyorum. Buna da hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz? Keyif çaylarını daha dağıtmadınız mı hanımlar? Çaylar daha gelmedi mi?" diye sorarak, "Ben bugün Edirne'de keyif çayı dağıttım. Bir sorun bakalım. Ben dağıtacağım size." şeklinde konuştu.



İstanbul'un, Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecek, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren'le kendilerinin sağladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını 29 Ekim'de hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi, 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. Bu yıl içinde de tamamlıyoruz. Bineceksin arabana 3,5 saatte İzmir. Ver elini İzmir. Bunları biz yaptık. İşte bunlarda da yine Binali kardeşimin büyük emeği var. Soruyorum, şimdi CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü. Ben ne diyorum, CHP, çöp, çukur, çamur. İstanbul'u ben de böyle aldım zaten. Çöp dağlarından aldım. Çukurlardan, çamurlardan aldım. O çöp dağlarını elhamdülillah bir yılda sildik, süpürdük. İstanbul'u biliyorsunuz, gençler bilmez ama. 18 yaşındaki genç ne bilsin. Bütün evlatlara anlatın. Hava kirliliğinden geçilmiyordu İstanbul'da. 50 bin aileye doğal gaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 4,5 yıl sonra İstanbul'daki doğal gazın girdiği ev sayısı 1 milyon 250 bine çıkmıştı. Hamdolsun şimdi 6,5 milyonu buldu. Neyle? AK Parti ile."



"İstanbul'un iki yakasına iki dev şehir hastanesi"



Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun İstanbul'u ilgilendiren kesimlerinin inşaatlarının sürdüğünü dile getirerek, şimdi üç katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni hayata geçireceklerini, Avrupa ile Asya'yı üç katlı tünelle de yine denizin altından bağlayacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedemiz Fatih, karadan yürüttü o kadırgaları. Dedem Fatih kadırgaları karadan yürüttüğüne göre, biz de denizin altından Marmaray'la, Avrasya'yla, şimde de üç katlı tünelle yürüyoruz. İstanbul'a 19 kilometre tünel, 170 kilometrelik metro hatları inşa ettik. Şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla inşallah dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturuyoruz." şeklinde konuştu.



İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yaptıklarını, İkitelli'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımının hızla devam ettiğini ve hastanenin gelecek yıl hizmete sunulacağını ifade eden Erdoğan, Sancaktepe'deki şehir hastanesinin de şu anda ihale aşamasında olduğunu aktardı.



Erdoğan, partisinin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olan Şeyma Döğücü'nün oranın alt yapısını hazırlayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbulumuza kazandırdık. Ayazma Millet Bahçesi tamamlanma aşamasında. Pendik, Kayaşehir millet bahçelerinin kalan etaplarının ve Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi'nin yapımları devam ediyor. Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi'miz ihale sürecinde. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ise proje çalışmaları sürüyor. Muhteşem projeler var. Şu anda ön çalışmaları, tasarımları gördüm, muhteşem. Hakikaten Atatürk Havalimanı yeni Millet Bahçesi olarak bambaşka olacak. Tabii orada yine bir tane pistimiz kalacak ve onunla da farklı hizmetleri göreceğiz."



"Kayışdağı'na, teleferik hattı ve seyir terası inşa ediyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Ataşehir'de yaşayanların hayatını kolaylaştıran, İstanbul'un ve ülkenin diğer yerlerine hızlı, konforlu, ferah ulaşım imkanı sağlayan pek çok projeyi kendilerinin hayata geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı sizlerin hizmetine biz sunduk, biz. Bu metro hattını Tavşantepe'ye kadar uzattık. Ümraniye-Batı Ataşehir-Göztepe ile Dullulu-Küçükbakkalköy-Bostancı metro hatlarını da yakında tamamlıyoruz. Peki bunların belediye başkanı size ne müjde veriyor? Peki Başakşehir'deki ilçe belediye başkan adayı ne müjde veriyor? Peki Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler. Yok bir şey. Biz ise çalışıyoruz. Dersimizi iyi çalıştık. Yine çalışıyoruz. Toplamda uzunluğu 86 kilometreyi aşan Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının, Zeytinburnu-Kadıköy metro hattının, Ataşehir-Ümraniye Havaray hattının ve Kadıköy-Üsküdar Havaray hattının yapımlarıyla ilgili projeleri de hazırladık. Ders çalışıyoruz ders, durmak yok, yola devam. İstanbul'un en güzel seyir noktalarından biri olan Kayışdağı'na, teleferik hattı ve seyir terası inşa ediyoruz. Biliyorsunuz Kayışdağı'ndaki Darülaceze de bu kardeşinizin eseridir. Belediye başkanıyken orayı yaptım. Kadıköy-Ataşehir-Maltepe ilçelerini etkileyen Bostancı-Kayışdağı yol ve kavşak düzenlemesini hayata geçiriyoruz. TEM ve E-5 arasındaki yeni bir koridoru nisan ayına kadar tamamlayarak Bostancı kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını rahatlatıyoruz."



Erdoğan, 10 kilometre uzunluğuna sahip Göztepe-Bostancı tünelinin plan, proje çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, araç kapasitesi 2 bin 73 olan Kozyatağı transfer merkezi otoparkını inşa ettiklerini kaydetti.



İlçeye 11 kilometrelik bisiklet yolu kazandırdıklarını, 21 kilometrelik bisiklet yolu daha yapacaklarını belirten Erdoğan, Şerifali ve Karga derelerinin ıslahını tamamladıklarını, Kurbağalıdere ve kollarındaki ıslah çalışmasının büyük bir kısmını yaptıklarını, kalanındaki çalışmaları da yakında bitireceklerini anlattı.



Erdoğan, İçerenköy ve Esatpaşa spor komplekslerinin çok yakında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılacağını dile getirerek, "Burada sizlere de bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin, bu önemli bir müjde. Yeni Sahra Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi 5 binlik ve binlik, bitti. Bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu millete aşığız, aşık. Laf ola beri gele yok, iş, iş, iş." şeklinde konuştu.



(Sürecek)

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