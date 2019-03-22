Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar'da Değişim Şart

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar'da Değişim Şart

38 dakika önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar'ın en büyük sorunu belediye. Gittiğimiz her yerde bunu net görüyoruz, değişim şart" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar'da Değişim Şart, System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar'ın en büyük sorunu belediye. Gittiğimiz her yerde bunu net görüyoruz, değişim şart" dedi.

Bayburt Kalecik Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, vatandaşların sorunlarını dinledi. Dernek üyeleri genel olarak eğitim, ulaşım ve istihdam kaynaklı sorunları olduğunu dile getirdi. Dr. İbrahim Ulusoy ise, projelerini ve Avcılar'ın sorunlarına karşı ürettikleri çözümleri açıkladı.

"AVCILAR'IN EN BÜYÜK SORUNU BELEDİYENİN HİZMET ETMEMESİ"

Bir vatandaşın 'Hocam, Avcılar Belediyesi'nin en büyük sorunu nedir? sorusuna, Ulusoy, "Avcılar'ın en büyük sorunu "belediye" ama biz bunu 1 Nisan sabahından itibaren AK Belediyecilik ile çözeceğiz, değişim şart. Siz kıymetli dostlarıma söz veriyorum, Avcılar'ımızı birlikte yöneteceğiz" diye yanıtladı.

"VATANDAŞ SÖYLEYECEK, BİZ YAPACAĞIZ"

Vatandaşın isteklerini her zaman dikkate alacaklarını söyleyen İbrahim Ulusoy, "Projelerimizi açıkladık ve hepinize söz veriyorum, istemediğiniz proje hayat geçmeyecek. İlave talepleri alıp planımızı buna göre belirliyoruz. Sizleri her zaman yanımızda görmek istiyorum. Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız." diye konuştu.

EĞİTİM, ULAŞIM, MİMARİ VE İSTİHDAM ALANINDAKİ PROJELERİNİ ANLATTI

Deprem ile ilgili çalışmalara da değinen Ulusoy, eğitim, ulaşım, mimari ve istihdam alanındaki projelerini anlattı. Ulusoy, ilim, kültür, spor, sağlık, eğitim, sanat ve turizm alanında çok önemli adımlar atacaklarına dikkat çekti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:17 Kaynak: DHA

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