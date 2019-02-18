Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Togay'ın...

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Togay'ın...

2 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Togay'ın annesinin Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze namazına katıldı.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Togay'ın..., System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Togay'ın annesinin Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze namazına katıldı.

Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Togay'ın annesi Kibar Togay vefat etti. Bugün Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'nde Togay'ın cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve beraberindeki heyet ve Togay'ın çok sayıda yakını katıldı. Namaz öncesi Ulusoy, Togay'a baş sağlığı diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

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