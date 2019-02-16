Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan, Esnaf ve Ev Ziyareti

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan, Esnaf ve Ev Ziyareti

1 saat önce

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, kapı kapı esnafı dolaştı.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan, Esnaf ve Ev Ziyareti, System.String[]
Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, kapı kapı esnafı dolaştı. Ulusoy, programı kapsamında ziyaret ettiği bir evdeki çocuklara oyuncak hediye ederek yakından ilgilendi.

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan esnafı kapı kapı dolaşarak ziyaret etti. Esnafla uzun süre samimi bir ortamda sohbet eden Ulusoy, daha sonra kendisini evlerine davet eden Bildik ailesini ziyaret etti. Ulusoy, ailenin oturduğu binanın yanında yıkımı yapılan yerin molozlarının kaldırılması talebini de not aldı. Evdeki 3 çocukla yakından ilgilenen Ulusoy, onlara oyunca hediye ederek uzun süre ilgilendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir" İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi

CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan, Esnaf ve Ev Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]