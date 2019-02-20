Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan İsmek Kursiyerlerine Ziyaret

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan İsmek Kursiyerlerine Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan İSMEK kursiyerlerine ziyaret AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'un seçim çalışmaları devam ediyorİSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan İSMEK kursiyerlerine ziyaret
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'un seçim çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSMEK'e giderek kursiyerlerle buluştu. Ulusoy, aşçılık kursiyerlerinin birbirinden güzel yemeklerini de tatma imkanı buldu.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İBB'ye ait İSMEK'i ziyaret etti. Ulusoy, ahşap boyama, bilgisayar kursu, terzilik kursu ve aşçılık kursunda eğitim gören kadınların çalışmalarını yakından inceleyip başarılar diledi. Gün boyu esnaf ve vatandaşlarla kapı kapı dolaşarak ziyarette bulunan Ulusoy, İSMEK'te aşçılık kursu alan kadınların birbirinden lezzetli yemeklerini de tattı. Başkan adayı Ulusoy, ziyaret sonrasında sokakta kendisini görüp selam veren çocuklara da gofret dağıttı.
Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Ulusoy, "Her günümüz muhteşem geçiyor. Bugünde Avcılarımızın kıymetli hanımefendilerinin hem görev yaptığı hem de yine eğitim aldıkları ve büyükşehir belediyemizin İSMEK kursundaydık. Yemek kültürünün farklı bir şeklini bugün tattık. Kıymetli hocalarımız, kıymetli arkadaşlarımız davet ettiler. Biz de geldik. Her şey mükemmeldi zengindi. Bizde inşallah böyle güzel işler yaparız. Herkesin gönlünde bir hoş seda bırakırız. Benim gönlümde bugün hoş bir seda bıraktı. Bu açıdan emeği geçen bütün kardeşlerime bütün hanımefendilere bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Avcılar artık kazansın istiyorum. Sevdamız Avcılar diyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:20 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Avcılar, ulusoy, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 21:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'dan İsmek Kursiyerlerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]