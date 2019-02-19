Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un çalışmaları devam ediyor Başkan Adayı Ulusoy, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyorİSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına bir dizi esnaf ziyareti ve kurum ziyaretleri ile devam etti.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un çalışmaları devam ediyor
Başkan Adayı Ulusoy, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

İSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına bir dizi esnaf ziyareti ve kurum ziyaretleri ile devam etti.
31 Mart yerel seçimlerine yaklaşılırken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına bugün Üniversite Mahallesi'nde devam etti. Çalışmalar kapsamında Ulusoy ve beraberindeki heyet İGDAŞ Avcılar, Üniversite Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İGDAŞ'ta bir bir vatandaşları ziyaret eden Ulusoy, vatandaşlar ile uzun süre sohbet edip projelerinden bahsetti. Ulusoy, çalışmalar kapsamında esnafları da kapı kapı dolaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Avcılar, ulusoy, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Sunucu Özge Ulusoy, İnternet Korsanlarına İsyan Etti CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek

Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 00:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]