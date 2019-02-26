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AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı

1 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'da gerçekleştirilen belediye meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı, System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'da gerçekleştirilen belediye meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Gün içinde Firüzköy Mahallesi'nde birçok esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Ulusoy, akşam saatlerinde İBB Sosyal Tesisleri'ndeki Belediye Meclis Üyesi Adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Ulusoy'un yanı sıra AK Parti İstanbul 3. Bölge İl Koordinatörü Temel Sirkeci, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun ve çok sayıda meclis üyesi adayı, partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, seçim çalışmalarının önemine değinerek, " Muhteşem bir ittifakımız var, Cumhur ittifakımız var. Yolun ulviliği Rumeli Anadolu mozaiğinin en nadide örneği olan Avcılarımızın kıymetli insanlarımızdan kaynaklanıyor. Yolun ulviliği belki de en önemlisi, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadis-i şerifine nail olmak için yola çıkmaktan kaynaklanıyor. Muhteşem bütün mozaik birleşiyor. Çok güzel bir ittifakımız var, Rabbim nazardan saklasın nazardan korusun" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

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