AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu'ndan belediyedeki greve ilişkin açıklama

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Avcılar Belediyesinde toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev başlatan işçilere destek verdiklerini belirterek, belediyeyi eleştirdi.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi "Bathonea Yapı A.Ş." adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev, belediye binası önünde sürüyor.

Küçükoğlu, partisinin ilçe meclis üyeleriyle beraber AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında greve ilişkin değerlendirme yaptı.

Avcılar Belediyesinin çalışmadığını, işçilerin yaptığı bu haklı mücadeleyi desteklediklerini belirten Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"Seslerinin duyulmasıyla alakalı da elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu arkadaşlar elleriyle, ayaklarıyla, bedenleriyle çalışıyorlar. Çöpleri buradaki bu işçi kardeşlerimiz topluyor. Benzer eylemleri burada daha öncede gördük. Ne yazık ki CHP zihniyetinde belediye başkanları değişiyor ama eylemler değişmiyor. Belediyenin bütçesi 1,3 milyar lira. Ne yazık ki bu paralarla işçisinin parasını bile ödeyemeyen bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız. Peki bu paralara ne oluyor? Sayın başkana buradan sesleniyoruz; konserler yaptırabilirsin geziler düzenletebilirsin ama yapılması gereken ilk önce işçinin parasını ödemek."

Küçükoğlu, basın mensuplarının "Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eylemin devam etmesi halinde ilçede çöplerin toplanması konusunda gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesinden destek isteyeceği şeklinde beyanda bulundu." şeklindeki sözleri üzerine "Mantıklı, doğru bir idare kendi işçileriyle temizler. O zaman Avcılar Belediyesini kapatsın gitsin, büyükşehir yönetsin. Bu kadar basiretsizlik olabilir mi? Çok tahlisiz bir açıklama." dedi.

"CHP İlçe Başkanının uzatılan elin havada kaldığı ancak sorunun çözüleceği" şeklindeki bir paylaşımı olduğunun hatırlatılması üzerine Küçükoğlu,"Bu mesele bir günlük mesele değil, 108 gündür konuşuluyor. 108 günde çözüm bulamayan bir yönetici şimdi topu taca atıyor. Bu problem oturulup daha önce çözülebilirdi." ifadesini kullandı.

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