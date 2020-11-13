AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Sakin Gökmen, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Ayaş İlçe Başkanlığı Kongresinde, mevcut başkan Sakin Gökmen, göreve seçildi.

Ayaş Düğün Salonu'ndaki kongreye Ankara milletvekilleri Hacı Turan, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, ilçe belediye başkanları ile delegeler katıldı.

Hacı Turan, AK Parti'de herkesin büyük bir gayret ve özveriyle görev yaptığını kaydederek, "Bizde partiye küsmek olmaz. Birlik beraberlik içerisinde yılmadan usanmadan çalışacağız. Güçlü bir AK Parti güçlü bir Türkiye demek" diye konuştu.

Kongreye tek aday olarak katılan Sakin Gökmen, 147 oy alarak yeniden başkan oldu.