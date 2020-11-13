AK Parti Ayaş ilçe başkanlığına Sakin Gökmen seçildi - Son Dakika

AK Parti Ayaş İlçe Başkanlığına Sakin Gökmen seçildi.
Partinin Ayaş İlçe Teşkilatında 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.
Gökmen, 69 oy alarak ilçe başkanı seçildi.
Kongreye, Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, Arife Polat Düzgün, Orhan Yegin, Nevzat Ceylan ile Hacı Turan, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ile partililer katıldı.
- Kaynak: AA
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