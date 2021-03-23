AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen; "AK Parti milletin partisidir" - Son Dakika

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen; "AK Parti milletin partisidir"

23.03.2021 13:41
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen;

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yarın gerçekleştirilecek olan 7. Olağan Büyük Kongre öncesi açıklamalarda bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yarın gerçekleştirilecek olan 7. Olağan Büyük Kongre öncesi açıklamalarda bulundu. Özmen, "AK Parti, milletin partisidir" dedi.

Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile 7. Olağan Büyük Kongre'ye gidiyor. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen kongre öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli bir anlayışla tüm sektörlere yayılan bir üretim modeliyle savunma sanayi, bilişim ve yazılımda bölgesinde söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade etti.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu kaydeden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Kaderi Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi ile bütünleşmiş, 83 milyonun partisi olmayı başarmış AK Partimizin iktidara gelişi ile birlikte Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, toplu konutta, enerjide, tarımda, sosyal yardımlarda ve iş hayatında Türkiye'ye çağ atlatarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkardık. Biz kaderi Türkiye'nin kaderi ile bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. AK Parti milletin partisidir. Türkiye, bugün ulaştığı öz güvenle, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün Türkiye, 10 yıl önce hayal dahi edemediğimiz şeyleri bir bir gerçekleştirirken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiyse bunu, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın devrimci ruhuna borçludur. Yerli ve milli bir anlayışla tüm sektörlere yayılan bir üretim modeliyle savunma sanayi, bilişim ve yazılımda Türkiye bölgesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir" dedi.

AK Parti'nin 2023 ve 2024 hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden Özmen, "İlerleyişimiz esnasında elbette çeşitli engellerle karşılaştık. Türkiye'nin menfaatleri için ne zaman adım atacak olsak karşımızda emperyalist güçleri ve onların Türkiye'deki basiretsiz maşalarını gördük. Vesayet odakları her fırsatta karşımızdaydı. Milli iradeyi hiçe saymayı meslek edinmiş faşizan tutum tehditleriyle bizi yıldırmaya çalıştı. Çok şükür aziz milletimizden aldığımız güçle, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve cesaretli duruşu ile AK Partimiz, Türkiye'nin gözüne ışık tutarak görmemizi engelleyenlere karşı, milletimizin yoluna ışık tutarak ilerlemeyi ve güçlenmeyi başarmıştır. Kurulduğumuz günden bu yana önce Allah'ın izni sonra aziz milletimizin teveccühü ile zaferlerle taçlanan yılları geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için çıktığımız yolculuğumuza başlarken verdiğimiz söz gereği ulaştığımız hiçbir hedef bizim için varış noktası değildir çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye; hedeflerinden çok daha büyük bir ülkedir. Geçmişte hayal dahi edilemeyen projeler, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla hayata geçmiştir. İnşallah devrim niteliği taşıyacak, ülkemizi, partimizi 2023 ve 2024 hedeflerimize ulaştıracak nice projelerimizi aynı azim ve kararlılıkla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

7. Olağan Büyük Kongre'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Özmen şunları söyledi;

"Bu duygu düşüncelerle, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partimizin 2023 ve 2053 hedefleri için bir manifesto niteliği taşıyacak konuşmalarını gerçekleştireceği partimizin 7. Olağan Büyük Kongresinin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için inandığı yolda azimle, kararlılıkla yürüyen ve 'Türkiye için Güven ve İstikrar' sloganı ile yürümeye devam edecek tüm dava arkadaşlarımı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. " - AYDIN

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen; AK Parti milletin partisidir

AK Parti, Türkiye, Kongre, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen; 'AK Parti milletin partisidir' - Son Dakika


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