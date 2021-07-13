AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den Büyükşehir Belediyesine köprülü kavşak eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2014 seçimlerinde 22 nokta için vaat ettiği köprülü kavşak ile alt ve üst geçitlerden sadece birini yapabildiğini belirtti.

Özmen, partisinin il binasında yaptığı basın toplantısında, TBMM'nin tatile girmesiyle milletvekilleriyle birlikte yaz sonuna kadar sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçelerde mahalle programları ve sandık toplantılarına katılarak üye, seçmen ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini, yol haritasını değerlendirme şansı bulacaklarını belirten Özmen, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinleyeceklerini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne de dikkat çeken Özmen, millet iradesine ket vurulmaya çalışılan bu girişimin Türk milletinin duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle bertaraf edildiğini hatırlattı.

Büyükşehir belediyesinin ulaşım konusundaki vaatlerine de dikkati çeken Özmen, şöyle devam etti:

"Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanının 2014 seçimlerinde ihtiyaç olarak tespit ettiği Didim- Buharkent arasındaki 22 noktada yapılmasını vaat ettiği köprülü kavşak ile alt ve üst geçit projelerinden geçen 7 yılda yalnızca bir tanesi inşa edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilimiz genelinde trafik güvenliğini artırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için kaç adet köprülü kavşak, alt ve üst geçit yapmayı planlamaktadır, yapılması planlanan vaat edilen alt geçitlerden vaz mı geçilmiştir?"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerle ilgili şaibeler olduğuna yönelik haberler çıktığını ifade eden Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şirkete hiçbir ihaleye dayanmadan kanunsuz bir şekilde ödemeler yapıldığı, yine bu şirketi ve bu şirketin alt şirketini, ihale teknik şartnamesinde adı geçen şirketi tarif etmek suretiyle adrese teslim hukuksuz ihale ve yolsuzluk yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Şubat 2021 tarihinde verildiği iddia edilen soruşturma izninde bir çok ciddi iddia olduğu vurgulanmaktadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 ve 2015 yıllarında soruşturmada adı geçen şirkete herhangi bir ihaleye dayanmadan 2 milyon 800 bin liranın üzerinde hukuksuz bir ödeme yapılmış mıdır ?"