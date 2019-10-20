AK Parti Aydın Milletvekili Erim'in ralli tutkusu (1)

Türkiye 2001 Ralli Şampiyonası N3 şampiyonu ve 2002 Türkiye Ralli Şampiyonası Citroen Trophy şampiyonu AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in, otomobil yarışlarına olan tutkusu devam ediyor.

12. Kuzey Kıbrıs Rallisi F2 birinciliği, 2018 TransAnatolia Cup Raid ikinciliği, 2013 Türkiye Ralli Şampiyonası Sınıf 5 birinciliği, 2013 Bulgaristan Hebros Rallisi Sınıf 5 ikinciliği, 2000 Turkey Anatolian Rally Sınıf 3 birinciliği ve 2001 Tofaş - Fiat Rallisi Sınıf 3 birinciliği gibi başarılara imza atan Erim, milletvekili seçildikten sonra fırsat buldukça otomobil yarışlarına katılıyor.

Ankara'nın Bala ilçesindeki özel bir otokros parkurunda gösteri yapan Erim, gösteri sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erim, otomobil yarışlarına olan ilgisinin ailesinden kaynaklandığını belirterek, "Aydın'da dedemin bir arabası vardı. O dönemin koşullarında çok az kişide araç bulunuyordu. Dedem, bu aracıyla yollarda yarışırdı. Benim merakım böylece başlamış oldu." dedi.

Gençliğinde, arkadaşlarının düzenlediği halı saha turnuvalarında iyi futbol oynayamadığı için takıma giremediğini anlatan Erim, o dönem kullandığı otomobili yarış otomobiline çevirerek başka bir spor alanına yöneldiğini söyledi.

Bekir Kuvvet Erim, "O gün bugündür araba yarışlarına katılıyorum. Her katıldığım yarışta iyi derece yaptım. Kaybettiğim yarışların temel nedeni kullandığım araçlarda ortaya çıkan mekanik arızalar oldu. Yaşım ve zamanım elverdiği sürece bu yarışmalara katılacağım." diye konuştu.

Eskiden yarışların atlarla yapıldığını, şimdi atların yerini motorlu taşıtlarını aldığını ifade eden Erim, otomobil sporunun güzel bir hobi olduğunu, bu yüzden de uzun yıllardır yarışların içinde olduğunu aktardı.

"Otomobil sporlarına dikkat çekmek için yarışmalara katılıyorum"

Otomobil sporlarını sadece bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da gördüğünü vurgulayan Erim, şunları söyledi:

"Bir milletvekili olarak otomobil sporlarına dikkat çekmek ve medyanın ilgisini bu alana yöneltmek için yarışlara katılıyorum. 1993 yılında A3 Türkiye şampiyonu oldum. 2001 yılında N3 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Genel klasmanda da hep üst seviyelerde yarışı bitirdim. Sayısız başarı ve kupalar kazandım. 2013 yılında Bulgaristan'da klasmanımda ikinci oldum. 40 yıldır sayısız yarışa girdim. Aldığım ödüllerin sayısını bilmiyorum. Sayısız kupalarım var. Evde kupalarımı bırakacak yer kalmadı."

Erim, geçen yıl Antalya'da düzenlenen, bu yıl ise Bolu Abant'tan başlayıp Şanlıurfa Göbeklitepe'de biten otomobil yarışına katıldığını belirterek, 7 gün süren yarışmada 2 bin 750 kilometre yol yaptıklarını kaydetti.

"Milletvekili olmam otomobil yarışlarına katılmama engel değil"

Milletvekili görevinin spor yapmasına engel olmadığını, Meclis Genel Kurulunun çalışmadığı zamanlarda yarışlara katıldığını anlatan Erim, "Tatillerimi yarışlara katılarak geçiriyorum. Antalya'daki yarışmaya tatilde olduğumuz dönemde katıldım. Geçen hafta İzmir'de otokros yarışmasına girdim ve kategori 1'de birinci, genel klasmanda da üçüncü oldum. Bazen de işimi aksatmamak için günü birlik yarışmalara katılıyorum." dedi.

Her ile bir pist önerisi

Nazilli'ye bağlı İsabeyli Belde Belediye Başkanlığını 10 yıl sürdürdüğünü anımsatan Erim, görev yaptığı süre içerisinde ralli, tırmanma ve otokros yarışlarına katılmayı ihmal etmediğini belirtti.

Otomobil sporlarının insanın reflekslerini hızlandırdığına ve ömrünü uzattığına işaret eden Erim, her ile bir pist yapılması gerektiğini vurguladı.

Erim, "Gençlerimizin trafikte hız ve stres yapmadan araç kullanmayı öğrenmesi gerekir. Bunun için de gençlerin streslerini atabilecekleri otomobil sporu pistlerine ihtiyaç var. Gençlerimiz bu pistlerde streslerini atabilir. " diye konuştu.

Erim, gençlere trafikte hız yapmamaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları tavsiyesinde bulundu.