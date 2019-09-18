Son Dakika Haberleri: AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Gaziler Günü'nü kutladı
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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Gaziler Günü'nü kutladı

1 saat önce

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Milletimizin ve devletimizin bekası için yüreğini ortaya koymuş bütün gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Gaziler Günü'nü kutladı, System.String[]

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Milletimizin ve devletimizin bekası için yüreğini ortaya koymuş bütün gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.


AK Partili Savaş mesajında, "Vatanı, bayrağı, devleti ve milleti için canından vazgeçen kahramanlarımız. Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, Kore'de ve 15 Temmuz gecesinde, canını vatana feda etmek gayesiyle mücadele veren kahraman gaziler. Eli kanlı teröristlere karşı yürütülen etkin ve kararlı mücadelede, teröristlerin vatana doğrulttuğu silahların karşısında korkusuzca duran yiğitler. Analarımızın kınalı kuzularıyken, vatan ve bayrak savunması söz konusu olduğunda eşsiz bir cesaret sergileyen, sahip oldukları iradeyle düşmana korku salan kahramanlar. Gazilik şeref madalyasını dünyadaki hiç bir millette görülmeyecek türden bir onurla, sadece göğüslerinde değil yüreklerinde taşıyan vatan evlatları. Biliyoruz ki, huzur içerisinde geçirilen her bir gün, sizlerin sayesindedir. Bu nedenle sizlerin fedakarlıkları asla ödenmez. Allah sizlerden bin kez razı olsun. 19 Eylül Gaziler Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimizin ve devletimizin bekası için yüreğini ortaya koymuş bütün gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, her bir gazimizin Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Gaziler Günü, AK Parti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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