AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa Savaş ilk olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesini ziyaret etti.

Ardından bir taziye ziyaretinde bulunan Savaş, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay ile Söke Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ege Gaz Beton Fabrikasını ziyaret eden Savaş, burada yaptığı açıklamada, fabrikanın ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu aktardı.

Söke Organize Sanayi Bölgesinde önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Savaş, "Aydın'da 7 tane OSB'miz var. Son dönemde de büyük atılım yapan Söke OSB hakikaten bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor." şeklinde konuştu.