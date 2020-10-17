AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'a tarım ve gıda ödülü - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a, 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi özel ödülü verildi.

Yavuz'un iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki bir otelde 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi gerçekleştirildi.

Burada Yavuz'a pamuk ve arıcılık başta olmak üzere ülkede tarımın gelişmesine verdiği katkılardan dolayı LOBİN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu tarafından 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi özel ödülü verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, kendisine çok anlamlı bir ödülün verildiğini, ülkelerin yükseliş ve çöküşünün de tarımla başladığını belirtti.

Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilen bir iktidar olduklarını vurgulayan Yavuz, "Gururla söylemeliyim ki Anadolu'yu insanıyla toprağıyla duyan ve anlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tarımsal üretimdeki başarımızı da taçlandırdık. Özellikle arıcılık ve pamuk noktasında Türkiye'nin çeşitli illerine gittim ve insanların sorunlarına tercüman olmaya çalıştım. " ifadelerini kullandı.