AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, AA Aydın bürosunu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Aydın bürosunu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı muhabiri Ferdi Uzun tarafından karşılanan Yavuz, kurum çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazeteciliğin değerli ve meşakkatli bir iş olduğunu aktaran Yavuz, toplumun aydınlatılmasında sektörün önemli bir paya sahip olduğunu dile getirdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'in de eşlik ettiği Yavuz, "Çınarların Kaleminden Dökülenler" kitabını Uzun'a hediye etti.