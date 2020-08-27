AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Artvin'de arıcılarla görüştü - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Artvin'de Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının ev sahipliğinde "Macahel'de Arıcılık ve Genel Sorunlar" konulu istişare toplantısına katıldı.

Metin Yavuz, burada yaptığı konuşmada, arıların doğanın mucizelerinden biri olduğunu ve insanlığın birçok yaşamsal ihtiyacını karşıladığını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde arıcılıkla uğraşan ve ailesinin geçimini sağlayan vatandaşların sorunlarının en aza indirilmesi için yoğun çabalar harcandığını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Köylü milletin efendisidir. O zaman biz de köylümüzün, çiftçimizin ayağına gideceğiz, gitmeye de devam edeceğiz. Biz de 'Gidemediğimiz yer bizim değildir.' diyerek bugün burada sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi her alanda zirveye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması, üretimin artırılması için taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Ormanlarda arıcılık yapılmasının ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarının yanında ormancılığın geleceği açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Yavuz, kurulan bal ormanlarıyla orman köylülerinin tekrar arıcılık faaliyetlerine başladığını, bal üretiminde de önemli artışlar sağlandığını dile getirdi.

Yavuz, üreticilere, arıcıların sahada yaşadıkları sorunların nasıl ve ne hızda giderildiğini, devletin üretim konusundaki çalışmalarını, hassasiyetini ve desteklerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu da Macahel bölgesine arıcılık konusunda ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini, bu bölgenin gen kaynağı olarak korunması konusunda platform olarak tüm çalışmalar için hazır olduklarını, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinde kullanılan ekipman ve ilaçların çok dikkatle seçilmesi ve çalışılması gerektiğini kaydetti.

Macahel Vakfı Başkan Yardımcısı Bahattin Sarı ise Macahel saf Kafkas ırkı arısının mevcut genetik durumunun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından araştırıldığını, konunun en kısa sürede açıklığa kavuşacağını, gen kaynağının korunması veya geliştirilmesi konusunun da Macahel Vakfı tarafından takip edildiğini aktardı.