AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, "Atatürk'ü CHP'den kurtarma zamanı geldi, geçiyor"

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin bugün PKK'nin siyasi uzantısı HDP ile kirli bir ittifak içerisinde olduğunun aleni olarak ortaya çıktığını ileri sürerek "Atatürk'ü CHP'den kurtarma zamanı geldi, geçiyor" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'li siyasilerin terör soruşturmasında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etmesinin yankıları sürerken AK Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaşananları halkın ibretle izlediğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bilim kongresine davet edilen Diyarbakır Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ahmet Selçuk Mızraklı'nın 'Her yer direniş sloganları' ile Soyer ve katılımcılar tarafından alkışlarla karşılanmasının üzüntü verici bir durum olduğunu kaydeden AK parti Aydın Milletvekili Yavuz, "Yaşananlar kirli ittifakın göstergesidir. Kirli ittifak içerisinde olduklarını daha önce de ifade etmiştim. O dönemde bazı kesimler ne demek istediğimi anlamamış olabilir. Ama geldiğimiz nokta da haklılığım ortada. Bu yüzden bir kez daha net bir şekilde ifade ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile kirli ittifak içerisinde olan CHP'den kurtarmalıyız" dedi.



"CHP'lilerin terör soruşturması bulunan kişilerin yanında ne işi var"



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'ye sert sözlerle yüklenen AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, "CHP'li siyasilerin terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarına verdikleri desteğin amacı nedir? Bakıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tutun da Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce'ye, partisinin Aydın Milletvekilliğini yapmış Metin Lütfü Baydar'a kadar birçok CHP'li siyasi, İçişleri Bakanlığımızca teröre verdikleri destekle Belediye Binalarını kandilin adeta arka bahçesi haline getirdikleri için görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ediyorlar, destek veriyorlar. Son olarak bir de baktık ki, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teröre verdiği destekten dolayı görevlen alınan Diyarbakır'ın HDP'li eski belediye başkanını bilim kongresine davet ediyor, sanki hiç görevden alınan birisi değilmiş gibi sanki hala görevdeymiş gibi 'Her yer direniş' sloganı ile alkışlar eşliğinde karşılıyor. Ne oluyoruz Allah aşkına. Düşünebiliyor musunuz, kundaktaki bebekten, yaşlısına kadar birçok cana kıymış, şehitlerimizin kanını akıtmış hain PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin belediye başkanları PKK'ya destek verdikleri yapılan soruşturmalar ile belirlendiği için görevlerinden uzaklaştırılmış olan bu kişileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'li siyasiler sloganlar, alkışlar eşliğinde karşılıyor. Ayaklarına kadar gidip destek veriyorlar. Verdiğiniz desteğin ardında yatan gerçek nedir?" diye sordu.



"Atatürk'ün kimliği ardına saklanıp siyaset yapmaya çalışıyorlar"



Gelinen noktada CHP'nin Atatürk'ün hedef ve ideallerinden çok uzaklaştığını ileri süren Yavuz, "Yaşananlar inanılır gibi değil ama gerçek olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gün sağ olsaydı bu partiden bunların topunu temizlerdi. Gelinen noktada CHP artık Mustafa Kemal'in ideallerinden ve hedeflerinden çok uzaklaşmıştır. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu partiden kurtarmak gerekiyor. Çünkü bunlar, Atatürk kimliği ardına saklanarak siyaset yapmaya çalışmalarının yanı sıra, perdenin arkasında teröre destek verenlerin yanında yer alıp onlara destek vermektedirler" ifadelerini kullandı. - AYDIN