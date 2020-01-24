AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'dan jeotermal eylemcilerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'dan jeotermal eylemcilerine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'dan jeotermal eylemcilerine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, mahallelerine yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çadır kurarak eylem yapan grubu ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'dan jeotermal eylemcilerine ziyaret, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, mahallelerine yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çadır kurarak eylem yapan grubu ziyaret etti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada Kızılcaköy Mahallesinde yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çıkan ve uzun bir süredir çadırda nöbet tutan vatandaşları ziyaret ettiğini bildirdi.

Jeotermal santrallerin çevreye ve insan sağlığına zararının olup olmadığının akredite edilmiş bir firma tarafından araştırıldığını, hazırlanan raporun birkaç ay içerisinde açıklanacağını bildiren Yavuz, firmanın TBMM'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti Aydın milletvekillerine brifing verdiğini aktardı.

Yavuz, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Buna rağmen sırf algı yönetmek adına sizleri galeyana getirip niçin üzüyorlar ? Onların bu algı çalışmalarına alet olmayın. Sizi kullanmalarına müsaade etmeyin. Sizden ricam, öncelikle akredite edilmiş firma tarafından hazırlanan bu raporun tamamlanmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasının beklenilmesi.

Bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak jeotermalın zararlı olduğu algısı yaratılarak özellikle incir fiyatlarının piyasanın altına düşürülmesi hedefleniyor. Ortada bilimsel veri yokken böylesi algının yürütülmesi üreticiyi olumsuz etkiliyor."

Yavuz, açıklamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun santrallerin zararlı olduğu yönünde açıklamalar yaptığını ancak CHP'li belediyelerin bu santrallere çalışma ruhsatı verdiğini de kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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