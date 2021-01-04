AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'dan muhalefetin yeni yıl mesajlarına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş başkanlarının verdiği 2021 mesajlarında kullandıkları ifadelere tepki gösterdi.

Metin Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılının son ayını maneviyatla ilgili tartışmaların gölgesinde geçirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslararası atmosfere dikkati çeken Yavuz, "Şebiarus töreninde Türkçe Kur'an okunması, İzmir'de Mizah Festivali adı altında Hz Peygambere hakaret eden Charlie Hebdo dergisini destekleyen çizerin davet edilmesi, türbanlı hakimden adalet şüphesi ve son olarak Ayasofya'nın açılmasının felaket olarak nitelendirilmesi... Bakıldığında hepsinin ortak hedefi İslam. Belli ki birtakım odaklar, toplumsal refleksi test etmeye dönük bir projeyi hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her alanda gösterdiği kalkınma hamlesinin birçok ülkeyi kızdırdığını, milli ve yerli savunma sanayide elde edilen başarının güç odaklarını rahatsız ettiğini dile getiren Yavuz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye artık birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Dün karşılarında el pençe duran bir ülke yok artık. Bunu hazmedemeyenler daha şimdiden 2021 yılına ilişkin hayal ve amaçlarını belli etmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '2021 zulme karşı direnenlerin yılı olacak' derken, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar'la Pervin Buldan ise '2021'i özgürlük yılı yapmak elimizde' sözleri çok düşündürücü. Türkiye eskiye nazaran hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve özgür. Birileri zulüm ve özgürlük arıyorsa önce kendi partisine sonra da zorla hürriyetleri gasp edilip dağa kaçırılan gençlere baksın."