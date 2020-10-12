AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Söke Çayı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Çayı'nda devam eden ıslah çalışmalarını inceledi.

Metin Yavuz'a, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ile AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes de eşlik etti.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların 1 Haziran'da başladığını ve yüzde 33'lük kısmının tamamlandığını belirtti.

Yavuz, "1100 metre civarında duvar örüldü.1800 metre civarında da taban betonu döküldü. Görüldüğü gibi çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor." dedi.

Yavuz, projenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, Söke'nin hak ettiği bir hizmete kavuşacağını ifade etti.