AK Parti Aydın Milletvekilleri Nazilli'de partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekilleri Nazilli'de partililerle buluştu

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve İl Başkanı Ömer Özmen, "Gönül Seferberliği" kapsamında Nazilli İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Nazilli'de partililerle buluştu, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve İl Başkanı Ömer Özmen, "Gönül Seferberliği" kapsamında Nazilli İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatında düzenlenen programa İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak pandemi sürecindeki saha çalışmalarından bahsederek "İl başkanlığımızın düzenlediği bu programın asıl amacı teşkilatımızla, partililerimizle aynı zamanda esnafımızı ziyaret edip hal hatır soracağız akabinde de muhtarlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

2020 yılında Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyarak toplantılarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayat devam ediyor bizler çalışmaya devam ediyoruz gönül seferberliğini yerine getirmek zorundayız. Çünkü biz Türkiye'nin en büyük siyasi partilerindeniz ve vatandaşımızın oylarına tabiyiz. 2020 yılında çok önemli imtihanlar verdik. Milletçe üstesinden geliyoruz. Bunun en önemli sebebi ise birlik ve beraberliğimiz. AK Partimiz, hükümetimiz bu badireli dönemi çok iyi şekilde atlatacaktır" dedi.

Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmenin sevinci içinde olduğunu, programı hazırlayan il ve ilçe başkanlarına teşekkür eden TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Gönül seferberliği kapsamında il ve ilçe başbakanlarımızın düzenlediği programlar dahilinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları içerisinde bir araya geldik. Pandemi ile mücadeleyi baktığımızda gerçekten ülkemizde bir başarı hikayesi var. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda küresel olarak tüm dünyanın etkilendiği salgında ülkemizin mücadelesi takdire şayandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Bakanlarımızın konularına hakim olması, zamanında etkili olarak önlemlerin alınmış olması salgın ile mücadelede başarı hikayesi yazıldı yazılmaya da devam ediyor. Birçok ülke maske bulamazken, hastalarına solunum cihazı bulamazken ülkemiz bu anlamda güçlü bir yönetim sergiledi. Birçok ülkeye biz tıbbı malzeme gönderildi. İhtiyacı olan her kesime destek sağlandı. Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz bize yeteriz noktasında bu mücadeleyi beraber aşacağız" diyerek pandemi sürecini değerlendirdi.

Gerek pandemi sürecinde gerekse normal süreçlerde her zaman vatandaşın yanında olduklarını meclisin tatil olduğu zamanlarda farklı programlarda sahada çalışmalarının devam ettiklerini söyleyen AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın aldığı tedbirler ve hızlı kararlar devlet olarak bizleri buralara kadar getirdi. Devletlimize destek olup vatandaş olarak da dikkat etmeliyiz. Biz iktidar partisi milletvekilleri olarak seçildiğimiz günden beri sahadayız. Ankara'daki görevlerimiz bittiğinde her birimiz ayrı ayrı programlarla sahada çalışmaları takip ediyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, ilçemizin sorunlarını dinledik. Fakat biz bu alanda gezerken yerel iktidarın sokaklarda vatandaşın sorunlarını dinleyen, el uzatan bir durumunu göremedik. Özellikle pandemi sürecinde yerel iktidar sahada değildi. Ben istiyorum ki uzun çarşıdaki esnafımızın Büyükşehir Belediye Başkanımızı görüp ihtiyaçlarını söylemlerini talep ettim mikrofonlarda. Tüm kademelerimizle daima halkın içindeyiz bizim çekincemiz yok. İnşallah yerel yönetimdeki tüm kademlerde bizler gibi sahalarda olurlar" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından çarşı esnafını ziyaret eden milletvekilleri öğleden sonrada ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyerek bölgede yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

Ömer Özmen, AK Parti, Nazilli, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Aydın Milletvekilleri Nazilli'de partililerle buluştu - Son Dakika

Son Dakika

Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu         
12:48
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı         
09:05
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün         
07:25
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada         
21:18
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi         
19:08
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı         
17:06
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 16:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Aydın Milletvekilleri Nazilli'de partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei