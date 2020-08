AK Parti Aydın milletvekillerinden Kuyucak ziyareti - Son Dakika

AK Parti Aydın milletvekilleri ve il başkanı, 'Gönül Seferberliği' kapsamında Kuyucak'ı ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve İl Başkanı Ömer Özmen, 'Gönül Seferberliği' kapsamında Kuyucak İlçe Başkanlığı Teşkilatı ve Kuyucak ilçe ziyareti gerçekleştirdi. Kuyucak İlçe Başkanlığı teşkilatı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden milletvekilleri ve İl Başkanı Özmen, yapılan çalışmaları partili vatandaşlar ile paylaştılar.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinlediler

AK Parti heyeti, Kuyucak AK Parti İlçe Teşkilatı, Kuyucak Belediyesi, Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi Osmanlı Çeşmesi ve Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri ziyaretlerinin ardından, Kuyucak Belediyesi Pamukören Organik Satış Dükkanları Yayla Restorant'ta mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Heyet ayrıca Horsunlu Mahallesi ve Yamalak Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, belediye hizmet binasında gerçekleştirdiği konuşmada, pandemi sürecinde yapılan çalışmalardan bahsederek, "Pandemi döneminde, ülkemizdeki sağlık teşkilatının ne kadar sağlam olduğunu görmüş olduk. Bizzat kendim Kuyucak'ta 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tek tek arayarak ihtiyaçlarını sordum. Belediyemiz ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Belediyemizce gerekli önlemler alındı. Bütün pazarlarımızda haftanın 7 günü belediyemizce üretilen maskelerden dağıtılarak pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan ikramı yapıldı. Pazaryerlerimiz, ilçemizdeki kamu ve özel kuruluşlar, işletmeler gibi tüm yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yapıldı. Ben inanıyorum ki pandemi sürecinden sonra dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olacağız" dedi.

Kuyucak'ta her alandaki çalışmaların düzenli ve güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Ertürk, "Vatandaşlarımıza vadettiğimiz bütün eserlerimizi yerine getirdik. Devlet yatırımları, bakanlıklarımızın destekleri ve belediyemizin yatırımları ile birlikte Kuyucak, bugünkü mükemmel bir şehircilik anlayışıyla donatılmış hale geldi. 2019 Mart ayından itibaren de hazırlamış olduğumuz projelerimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu projelerimiz birer birer gerçekleşmeye devam edecek. Davamıza destek vermek için birlik ve beraberlik içinde her alanda zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Ülkemizi bugünlere getiren dik duruşlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu. - AYDIN