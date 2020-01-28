AK Parti, Aydınlı gençleri siyaset akademisine davet etti - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti, Aydınlı gençleri siyaset akademisine davet etti - Son Dakika

AK Parti, Aydınlı gençleri siyaset akademisine davet etti

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Efeler İlçe Başkanı Seyhan Koyuncu, gençleri Siyaset Akademisi'ne davet etti.

AK Parti, Aydınlı gençleri siyaset akademisine davet etti, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Efeler İlçe Başkanı Seyhan Koyuncu, gençleri Siyaset Akademisi'ne davet etti.


Başkan Koyuncu, yaptığı açıklamada; "Akademi, siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm genç kardeşlerimize açıktır. Gençler için siyasal ve kültürel açıdan yararlı bir eğitim olacaktır. Siyaset Akademisine katılım sağlayacak 18-30 yaş arası genç katılımcılara özel 100 TL katılım bedeli alınacaktır. Normal kurs ücreti ise 250 TL'dir. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan kurs için ücret alınmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Osman Gazi'nin 24 yaşındaki devlet kurduğu birikime, Fatih'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiği bilgiye sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. 15 Temmuz'da milletimiz yürüdü, sizler yürüdünüz arkamızdan. İleride sizler yürüyeceksiniz, millet yürüyecek arkanızdan" ifadelerini kullandı.


Gençlerden yoğun katılım beklediğini vurgulayan Başkan Koyuncu, " Gençlerimize de bir müjde daha vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecek oldukları ders ile 38 ilimizle eş zamanlı olarak Aydın'da da başlayacak." Diye konuştu.


27 Ocak 2020' de son başvuru tarihi olan Siyaset Akademisi, yoğun talep üzerine son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldı. - AYDIN

AK Parti, Siyaset, Seyhan, Efeler, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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