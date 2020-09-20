AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Ayvacık İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Nazmi Tok seçildi.

Ayvacık Cumhuriyet Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti'nin bir davanın partisi olduğunu söyledi.

Bu davanın neferi olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bir dünya lideridir. Cumhurbaşkanımızla derdi olanın Türkiye ile derdi olur. Bugün yerli ve milli silahlarımız, İHA'larımız, SİHA'larımızdan bahsediyorsak, eğer bugün Fatih gemimiz Oruç Reis'i, sondaj gemilerimizi anlatabiliyorsak, Karadeniz'de biz doğal gaz çıkarıyorsak bu 19 yıldır milletimizin güveniyle gerçekleşmiştir. Bu yolda bizimle dünden bugüne yürüyen yürümeyi başarabilen, ayağı takılıp düşmeden bu yola devam eden tüm kardeşlerimi kutluyorum."

AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Tok da amaçlarının sadece seçimler olmadığını, hizmet bayrağını en iyi şekilde taşımak olduğunu ifade etti.

Tok'un yeniden başkanlığa getirildiği kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile delegeler katıldı.